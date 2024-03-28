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        Gaziantep'te aileler "Bakkal Kart"la ilk alışverişlerini yaptı

        Gaziantep Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için hayata geçirilen "Bakkal Kart" uygulamasıyla ilk alışverişler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:57
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        Gaziantep'te aileler "Bakkal Kart"la ilk alışverişlerini yaptı
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        Gaziantep Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için hayata geçirilen "Bakkal Kart" uygulamasıyla ilk alışverişler yapıldı.

        Dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önceden zincir marketlerde kullanıma sunulan sosyal destek kartları, küçük esnafın da desteklenmesi amacıyla Gaziantep Valiliği tarafından "Bakkal Kart" uygulamasına dönüştürüldü.

        Valilik bütçesiyle alınan kartlara ek olarak hayırseverlerin de yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ihtiyaç sahiplerine kartlar ulaştırıldı. Bugün ilk alışverişlerini yapan vatandaşları bakkalda ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin diğer illerden de yoğun ilgi gördüğünü, bu çalışmayla hem vatandaşın hem esnafın desteklendiğini söyledi.

        Gaziantep'te bu yılı Büyükşehir Belediyesiyle beraber “aile yılı” ilan ettiklerini anımsatan Vali Çeber, "Mahalle deyince ilk akla gelen bakkal amca, bakkal abi, teyze. O proje kapsamında ekonomik olarak da bazı sıkıntıların konuşulduğu şu dönemde bakkal kardeşlerimizi de desteklemiş oluyoruz. Tespit ettiğimiz mahallelerde dezavantajlı vatandaşlarımıza biz bakkal kartlarını veriyoruz." dedi.

        Çeber, sisteme kayıtlı 110 mahallede 267 bakkalın odaların kontrolünde bu sisteme kaydedildiğini, sistem sayesinde herkesin kendi isteklerine göre alışverişini yaptığını anlattı.

        Projenin ilk olarak Valilikte kendi oluşturdukları 25 milyon liralık bütçe ile başladığını, bunun da 50 bin karta tekabül ettiğini ve bunları dağıttıklarını belirten Çeber, "Arkasından hayırseverlerimizin yoğun ilgisi oldu. Onlar aracılığıyla da şu ana kadar 20 binin üzerinde kart aldık ve almaya da devam ediyoruz. Gaziantep'in hayırseverleri çok vefakardır, kadirşinastır. Toplamda 75 bine yaklaşan Bakkal Kart dağıttık. Bu da 35 milyon liranın üstünde bir bütçeye tekabül ediyor. Bu da bakkal kardeşlerimin kasalarına giren paralara, berekete dönüşüyor.” diye konuştu.

        29 Ekim Mahallesi’nde bakkallık yapan Hasan Kurtoğlu da çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "İşlerimiz biraz durgundu bize de faydası oldu. Vatandaş da biz de çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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