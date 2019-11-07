Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kandil Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Peygamber Efendimizin hayatının sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehber olduğunu bildirdi.

Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şahin, "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin Dünya’ya teşrif edişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı. Başkan Şahin, “Rebiyülevvel ayının 12’nci gecesi olan bu kutlu gecede Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlidi Nebi’yi idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun ve O’nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Bu gece, Peygamberimizin yaşayışını, hadisi şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi ondan ve onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime ‘dur’ demeyi, direnmeyi, mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı, akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı, yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını ondan öğrendik. Onun hayatı, sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Peygamberimizin varlık alemini şereflendirmesini idrak ettiğimiz bugün, Onunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatsın. Vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için Mevlid Kandili’nin barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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