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Mehmet Sait Kılıç İstiklal Marşı'nı Kabul yıl dönümünü kutladı

İHA

Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 99. Yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Sait Kılıç İstiklal Marşı'nı Kabul yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 99. Yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.
İstiklal Marşının aziz milletin diriliş destanı olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Sait Kılıç, “Bu destan Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür” dedi. Kılıç, Türk Milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' olarak kabul edilmesinin 99'uncu yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "İstiklal Marşının her mısrası milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir vesikadır. Nesilden nesle gururla aktarılması gereken bir semboldür. Milletimizin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın bir simgesi olan milli marşımız aydınlığa çıkmamızda adeta bir kılavuz olmuştur. İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugünde kalplerimizi, ruhlarımızı ve yollarımızı aydınlatmaktadır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini bildiğimiz müddetçe yüce Rabbim inşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır. Vatan ve millet sevgisini gelecek nesillere bir onur nişanı olarak aktaracak olan bu dizeler ile başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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