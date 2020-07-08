GAÜN’den çifte müjde

Gaziantep Üniversitesi Teknopark Farmagen İKU merkezinde çalışmaları süren ve korona virüs tedavisinde kullanılabileceği öngörülen 5. ilaç için Sağlık Bakanlığından biyoeşdeğerlik çalışması için onay çıkarken, GAÜN Teknopark firması Rotatelab’ın mobil oyun projesi de 1.8 milyon TL yatırım desteği almayı başardı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinin Covid19 ile mücadelesine aralıksız devam ettiğini belirtirken, sosyal medya hesabı Twitter'dan üniversitede yaşanan son iki önemli gelişmeyi paylaştı. Gaziantep Üniversitesi Teknopark Farmagen İKU Merkezindeki çalışmalarla, Covid 19 tedavisinde kullanılan 4 ithal ilacın muadili için onay alındığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bu ilaçlarımızın bazıları ruhsat aşamasına geldi. Dünyada bir ilki başardık ve bu ilaçlarda klinik deneylere başladık. Gaziantep Üniversitesi Teknoparkının Covid ile mücadelesi devam ediyor. Gaziantep Teknopark Farmagen İKU Merkez’nde GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak koordinatörlüğünde Unifenovir isimli 5. İlaç biyoeşdeğerlik çalışmamız onay aldı. Ülkemizin milyarlarca dolar ödeyerek satın aldığı bu ilaçların üretime girmesiyle ödediğimiz dövizler ülkemizde kalacak. Durmak yok çalışmaya devam” dedi.

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