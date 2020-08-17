Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Nizip ilçesinde, 1 motosiklet çalan ve 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli kameradan kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü tutuklandı.
İlçedeki mahallelerde son günlerde 2 evden para ve ziynet eşyaları ile 1 motosiklet çalınması olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı. Emniyetteki sorgulalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı motosiklet, para ve altınlar ise sahiplerine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-17 11:06:07
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