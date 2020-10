Ölümden böyle döndüler İnternet kafe sahibi ve motosiklet sürücü anlık refleks ile hayatta kaldı Otomobilde bulunan 4 kişide hafif yaralarla kazadan kurtuldu

Gaziantep’te 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ölümün korkusunu ve yaşamın sevincini aynı anda hisseden internet kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü ise anlık refleks ile ölümden döndü. Kazadan saniyelerle kurtulan internet kafe sahibi, "yeniden doğdum" diyerek, saniyelerle hayatta kalabilmenin sevincini yaşıyor.

Kaza, geçtiğimiz hafta Şahinbey İlçesi 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Renault marka otomobil mahalle arasında seyir halindeyke bulunan sürücü, direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu bir internet kafenin duvarına çarptı. O anlarda kafe sahibi Mustafa Özzorlu ise dükkanın önünde oturduğu masada işleriyle uğraşıyordu. Kendisine doğru gelen aracı fark etmesiyle attığı geri adımlarla ölümden son anda kurtuldu. Kazanın yaşandığı anlarda bir motosiklet sürücüsü ise üzerine gelen otomobilden kaçarak kurtulmayı başardı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü adeta ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metrelerce sürüklenen otomobilde de bulunan 4 kişi de hafif yaralarla kazayı atlattı.



“Verilmiş bir sadakamız varmış”

İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Özzorlu, “Allah esirgedi bizi, dışarıda oturuyordum biranda nasıl oldu anlamadım. Bir anda baktım üzerime geliyor o an refleksle kalktım kaza oldu kendilerini de Allah esirgedi 4 kişi vardı arabanın içinde büyük bir şok yaşadık, Azrail ile karşı karşıya geldik verilmiş bir sadakamız varmış” dedi.



“Yeniden doğmuş gibi hissediyorum”

Büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özzorlu, hala bir ses duyduğunda korku yaşadığını kaydetti. Özzorlu, “Kazanın görüntülerini izleyince ‘verilmiş sadakamız varmış Allah’a çok şükür yaşıyoruz’ dedik. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun gitmiş gelmiş gibi hissediyorsun çünkü her an her şey olabilir” diye konuştu.

