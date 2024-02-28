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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 4 Mart Pazartesi günü Bitexen Antalyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını belirterek, takıma ve hocalarına güvendiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:53
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 4 Mart Pazartesi günü Bitexen Antalyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını belirterek, takıma ve hocalarına güvendiklerini bildirdi.

        Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya deplasmanının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Takım ve yönetim olarak Antalyaspor maçını çok önemsediklerini ve bu anlamda hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu maçı çok önemsiyoruz. İnşallah Antalya'dan istediğimiz puanla döneriz. Geçtiğimiz günlerde yönetim olarak toplandık. Kulübümüzün menfaatleri kapsamında bazı kararlar aldık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Tüm yönetim ve takım olarak bu ve bundan sonraki maçlara kenetlendik. Sezon sonunda bu takım, hak ettiği yerde ligi bitirecektir. Bu anlamda özellikle taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Sonuçta bu takım Gaziantep şehrindeki her bireyi temsil ediyor, dolayısıyla şehirdeki herkesin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Tek ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberlik. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımımız neler başarabileceklerini bize ve Türkiye'ye gösterdi. Bizler son ana kadar üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. İnşallah ligin sonunda kazanan Gaziantep şehri olacaktır."

        - Mustafa Eskihellaç bireysel idmana başladı

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle ligde son 2 maçtır takımını yalnız bırakan Mustafa Eskihellaç, bireysel olarak antrenmana başladı.

        Oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de yer alan ve takımın en çok forma giyen oyuncularından Mustafa Eskihellaç'ın son durumu maç saati belli olacak.

        Sakatlığı devam eden Acosta'nın ise tedavisi devam ediyor.

        Gaziantep FK, ligde aldığı 28 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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