İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 2 kişi, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.
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