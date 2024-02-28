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        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:05
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        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 2 kişi, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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