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        GAPTARIM'ı 50 bin kişi ziyaret etti

        Gaziantep'te düzenlenen 14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nı (GAPTARIM) yaklaşık 50 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:41
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        GAPTARIM'ı 50 bin kişi ziyaret etti
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        Gaziantep'te düzenlenen 14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nı (GAPTARIM) yaklaşık 50 kişi ziyaret etti.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, GSO, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle 21-24 Şubat tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuara 270'e yakın firma katıldı.

        Tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, traktör modellerinden tohum çeşitlerine kadar birçok ürünün sergilenmesine fırsat sunan fuar yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in gıda ve tarım sanayisinde dünyanın önde gelen şehirlerinin başında geldiğini belirtti.

        Farklı bölgelerdeki firma ve çiftçilerin buluşturması açısından fuarın önemli olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Fuar sayesinde ziyaretçilerin en son gelişmeleri, teknolojik ürünleri ve yenilikleri yerinde görme ve kıyaslama şansı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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