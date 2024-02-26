Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı, diğer futbolcular ise ısınma ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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