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        Azez'de "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek

        Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:42
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        Azez'de "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek
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        Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek.

        GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, GAÜN ev sahipliğinde 26-27 Şubat'ta yüz yüze ve çevirim içi toplam 6 oturumdan oluşan sempozyum düzenleneceğini kaydetti.

        Sempozyuma Türkiye'nin dışında Kanada, Belarus, Rusya, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Libya'dan 25 akademisyenin katılacağını belirten Ünverdi, sempozyumda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sosyal ve beşeri sonuçları ile deprem ve musibetlerin dini ve felsefi yönünün ele alınacağını kaydetti. Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Deprem başta olmak üzere doğal afetler insanlar üzerinde oldukça ciddi izler bırakmaktadır. Bunları sadece yapıların yıkılması ve tahrip olması değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaralar şeklinde ifade etmek de mümkündür. İnsanlar böyle zamanlarda yaraları sarmak için birleşmekte ve el birliğiyle afetlerin üstesinden gelmeye çalışmaktadır."

        Depreme karşı tedbirli olunması gerektiğini dile getiren Ünverdi, "Depreme dayanıklı yapılar inşa etmemek ve her şeyi kadere havale etmek gibi bir düşüncenin İslam tarafından onaylanması mümkün değildir. Bilakis İslam'da kader inancı, tabiatın Allah'la ilişkisine, alemde her şeyin hikmetle olduğuna ve tüm yaşamın ilahi yasalarla sürdüğüne inanmaktır. Bu nedenle sahihi bir kader inancı depreme karşı duyarsızlığı değil, bilakis deprem konusunda sorumluluğu dini bir gereklilik olarak görür. " ifadelerini kullandı.

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