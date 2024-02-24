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        Gaziantep FK - Başakşehir: 0-2

        STAT:Kalyon HAKEMLER: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş GAZİANTEP FK: Nita – Arda Kızıldağ (Dk. 80 Furkan Soyalp), Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu, Morais, Max Gradel, Monteiro (Dk. 66 Maxim), Ogün Özçiçek, Alou Badji (Dk. 66 Markovic), Dragus BAŞAKŞEHİR: Muahmmed - Dubois, Hamza Güreler (Dk. 84 Kemen), Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 90+2 Yasin Yağız Dilek), Aleksic (Dk. 84 Josef), Figueiredo (Dk. 46 Abeid), Davidson, Piatek (Dk. 90+2 Keny) GOLLER: Dk. 60 Piatek, Dk. 90+8 Abeid (Başakşehir) SARI KARTLAR: Monteiro (Gaziantep FK) - Figueiredo, Abeid, Deniz Türüç (Başakşehir) Süper Ligin 27'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. 15'inci dakikada Nkoulou'nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı. 29'uncu dakikada Davidson'un sol kanattan ceza alanına ortasına yükselen Piatek'in kafa vuruşu kaleci Nita'da kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 56'ncı dakikada Monteiro'nun ceza alanına gönderdiği pasında oluşan karambolde topu son dokunan Nkoulou'nun vuruşu üstten auta gitti. 60'ıncı dakikada Dubois'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Piatek'in vuruşu ağlara gitti: 0-1. 77'nci dakikada ani gelişen atakta ceza alanına gelen topu Maxim, Dragus'a aktardı. Dragus'un plase vuruşu ağlara gitti. Ancak gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 90+5'inci dakikada Maxim'in ceza alanına gönderdiği topu voleyle vuran Dragus'un şutunu kaleci kornere çeldi. 90+8'inci dakikada Kemen'in pasıyla hareketlenen Abeid, ceza alanına girer girmez sert vurdu. Abeid'in şutu ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:30
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        Gaziantep FK - Başakşehir: 0-2
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        STAT:Kalyon HAKEMLER: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş GAZİANTEP FK: Nita – Arda Kızıldağ (Dk. 80 Furkan Soyalp), Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu, Morais, Max Gradel, Monteiro (Dk. 66 Maxim), Ogün Özçiçek, Alou Badji (Dk. 66 Markovic), Dragus BAŞAKŞEHİR: Muahmmed - Dubois, Hamza Güreler (Dk. 84 Kemen), Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 90+2 Yasin Yağız Dilek), Aleksic (Dk. 84 Josef), Figueiredo (Dk. 46 Abeid), Davidson, Piatek (Dk. 90+2 Keny) GOLLER: Dk. 60 Piatek, Dk. 90+8 Abeid (Başakşehir) SARI KARTLAR: Monteiro (Gaziantep FK) - Figueiredo, Abeid, Deniz Türüç (Başakşehir) Süper Ligin 27’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. 15’inci dakikada Nkoulou’nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Dragus’un kafa vuruşunda top kaleci Muhammed’de kaldı. 29’uncu dakikada Davidson’un sol kanattan ceza alanına ortasına yükselen Piatek’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 56’ncı dakikada Monteiro’nun ceza alanına gönderdiği pasında oluşan karambolde topu son dokunan Nkoulou’nun vuruşu üstten auta gitti. 60’ıncı dakikada Dubois’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Piatek’in vuruşu ağlara gitti: 0-1. 77’nci dakikada ani gelişen atakta ceza alanına gelen topu Maxim, Dragus’a aktardı. Dragus’un plase vuruşu ağlara gitti. Ancak gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 90+5’inci dakikada Maxim’in ceza alanına gönderdiği topu voleyle vuran Dragus’un şutunu kaleci kornere çeldi. 90+8’inci dakikada Kemen’in pasıyla hareketlenen Abeid, ceza alanına girer girmez sert vurdu. Abeid’in şutu ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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