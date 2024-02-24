Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ (Dk. 80 Furkan Soyalp), N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Max Gradel, Ogün Özçiçek, Monteiro (Dk. 65 Maxim), Badji (Dk. 65 Markovic), Dragus
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Opoku, Hamza Güreler (Dk.84 Kemen), Lima, Aleksic (Dk. 84 Josef de Souza), Figueiredo (Dk. 45 Abeid), Berkay Özcan, Pereira, Deniz Türüç (Dk. 90+1 Yasin Yağız Dilek), Piatek (Dk.90+1 Keny)
Goller: Dk. 60 Piatek, 90+7 Abeid (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 40 Figueiredo, Dk. 57 Abeid, Dk. 84 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Monteiro (Gaziantep FK)
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