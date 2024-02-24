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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:06 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:39
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

        Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ (Dk. 80 Furkan Soyalp), N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Max Gradel, Ogün Özçiçek, Monteiro (Dk. 65 Maxim), Badji (Dk. 65 Markovic), Dragus

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Opoku, Hamza Güreler (Dk.84 Kemen), Lima, Aleksic (Dk. 84 Josef de Souza), Figueiredo (Dk. 45 Abeid), Berkay Özcan, Pereira, Deniz Türüç (Dk. 90+1 Yasin Yağız Dilek), Piatek (Dk.90+1 Keny)

        Goller: Dk. 60 Piatek, 90+7 Abeid (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Figueiredo, Dk. 57 Abeid, Dk. 84 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Monteiro (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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