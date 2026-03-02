Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerlerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, 18 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

