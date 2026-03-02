Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:24
        Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerlerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, 18 bıçak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

