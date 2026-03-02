Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan 56 yaşındaki Şaban Özgeren, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgeren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özgeren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
