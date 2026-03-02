Canlı
        Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Giriş: 02.03.2026 - 12:12
        Gaziantep'te makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan 56 yaşındaki Şaban Özgeren, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgeren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Özgeren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

