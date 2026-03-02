Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de yetimlere umut oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı ramazan programları kapsamında Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yürüttüğü yardım faaliyetleriyle yetim çocukların yaşam koşullarını iyileştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de yetimlere umut oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı ramazan programları kapsamında Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yürüttüğü yardım faaliyetleriyle yetim çocukların yaşam koşullarını iyileştiriyor.

        Başkent Freetown'da çalışmalarını sürdüren vakıf, kentte 72 yetimin barındığı "The Raining Season" yetimhanesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Tadilat kapsamında çatı bakımları yapılırken ranzalar ve yataklar yenilendi, yaşam alanları iyileştirildi. Ayrıca çocukların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için erzak desteği sağlandı.

        - İhtiyaç duyulan alanlarda destek

        TDV Ekip Sorumlusu Esen Ali Duman, AA muhabirine ramazan programı çerçevesinde Afrika genelinde faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

        Gıda kolisi yardımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

        "Şu an bir yetimhanedeyiz, burada 80 kişi kalıyor, 72 aktif öğrencisi var. Bu yetimhane daha önceden kötü ve bakıma muhtaç durumdaydı. Bağışçılarımızın yardımları sayesinde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini sağlamaya çalıştık. Faaliyetlerimiz devam ediyor, bütün bağışları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk halkına destekleri için teşekkür ediyorum."

        Türkiye'de yürütülen "Unutursan Yetim Kalır Projesi" kapsamında toplanan bağışların Afrika'nın farklı bölgelerinde kullanıldığını belirten Duman, "Mümkün oldukça bağışçıların yardımıyla tadilat ve tefrişatlarını yapıyoruz. Buralarda sadece gıda yardımı değil, eğitim ve kırtasiye desteği de sunuyoruz." diye konuştu.

        - "Türkler burada çok seviliyor"

        Yardım faaliyetlerine Almanya'dan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği adına gönüllü olarak katılan Sefa Kılık ise bölge halkının Türk yardım kuruluşlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Türkler burada çok seviliyor, bizi dört gözle bekliyorlar. Çok sıcak, güzel bir ortam var. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

        Yetimhane sorumlusu Sorie Kamara da yağmur sezonunda binanın ciddi zarar gördüğünü, TDV'nin yaptığı çalışmalar sayesinde çocukların güvenli bir ortama kavuştuğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Gaziantep'te şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Gaziantep'te Ramazan'ın manevi iklimi okullarda yaşatılıyor
        Gaziantep'te Ramazan'ın manevi iklimi okullarda yaşatılıyor
        Nizip Fıstık Hali projesi Güneydoğu'nun tarımsal ticaret üssü olacak
        Nizip Fıstık Hali projesi Güneydoğu'nun tarımsal ticaret üssü olacak
        GİBTÜ ebelik bölümü öğrencisi Sedef Altun Türkiye üçüncüsü oldu
        GİBTÜ ebelik bölümü öğrencisi Sedef Altun Türkiye üçüncüsü oldu
        Ramazan'da fazla hurma tüketimine dikkat
        Ramazan'da fazla hurma tüketimine dikkat
        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı