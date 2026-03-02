Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda emniyet şeridinde park eden araçta inceleme yaptı.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 20 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


        Uyuşturucu kullanan araçtaki D.T, O.Ç. ve E.K. şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        Metrekareye 413 kilogram yağış düşen Gaziantep'te 'yeşil altın' için yüksek...
        Metrekareye 413 kilogram yağış düşen Gaziantep'te 'yeşil altın' için yüksek...
        Hacıbaba pazar yeri açıldı Başkan Yılmaz ile pazarcı esnafı arasında gülüms...
        Hacıbaba pazar yeri açıldı Başkan Yılmaz ile pazarcı esnafı arasında gülüms...
        GKV Cemil Alevli Anadolu Lisesi öğrencilerinden küresel yolculuğa güçlü bir...
        GKV Cemil Alevli Anadolu Lisesi öğrencilerinden küresel yolculuğa güçlü bir...
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        İslahiye'de 55 yıllık berber mesleğini konteynerde sürdürüyor
        İslahiye'de 55 yıllık berber mesleğini konteynerde sürdürüyor
        Paletli Yüzme Şampiyonasına GKV Özel Okulları damgası
        Paletli Yüzme Şampiyonasına GKV Özel Okulları damgası