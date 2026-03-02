Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 02.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
Gaziantep'te araçta uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda emniyet şeridinde park eden araçta inceleme yaptı.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 20 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu kullanan araçtaki D.T, O.Ç. ve E.K. şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri