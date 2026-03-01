Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan hakkında 13 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanA.C.Ö'yü ilçede saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
