        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        İslahiye'de 55 yıllık berber mesleğini konteynerde sürdürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 55 yıldır berberlik yapan 68 yaşındaki Hasan Işık, yaşadığı iki büyük depreme rağmen mesleğini konteynerde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        İslahiye'de 55 yıllık berber mesleğini konteynerde sürdürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 55 yıldır berberlik yapan 68 yaşındaki Hasan Işık, yaşadığı iki büyük depreme rağmen mesleğini konteynerde sürdürüyor.

        Işık gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en eski berberlerinden biri olduğunu belirterek, çocuklarını yıllarca emek verdiği mesleği sayesinde okuttuğunu söyledi.

        Ankara'da 2005 yılında meydana gelen depremi yaşadığını aktaran Işık, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlere ise İslahiye’de yakalandığını ifade etti.


        Afette 3 iş yerinin yıkıldığını dile getiren Işık, yaşadığı kayıplara rağmen mesleğini bırakmadığını ifade etti.


        Tüm zorluklara rağmen çalışmanın kendisini ayakta tuttuğunu belirten Işık, mesleğini sürdürebildiği sürece çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

