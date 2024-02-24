Çiftliğin çatısından düşen besici öldü
GAZİANTEP'te, besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşüp yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GAZİANTEP'te, besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşüp yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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