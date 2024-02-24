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        Çiftliğin çatısından düşen besici öldü

        GAZİANTEP'te, besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşüp yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:50
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        Çiftliğin çatısından düşen besici öldü
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        GAZİANTEP'te, besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşüp yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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