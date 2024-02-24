Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir karşısında iyi oynadıklarını söyledi. Rakip kaleye 14 şut attıklarını ancak golü bulamadıklarını belirten Sumudica, "Böyle bir maçın ardından ne söylenir bilmiyorum. Bugün iyi oynadık, kalpten oynadık. Rakip kaleye 14 şut atmışız ama gol bulamamışız. Rakibimiz ise 4 şut atmış ve 2 gol bulmuş. Bazen istatistikler işe yaramıyor. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor ve hala maçlarımız var. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi. Taraftarların maç sonunda istifa çağrısı yaptığı hatırlatılan Sumudica, takıma sezon başı gelmediğini dile getirerek, "Buraya geldiğimden beri 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldık. Taraftarları anlıyorum ve seviyorum. Önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu. Takımının performansından mutlu olduğunu ve oyuncularının galibiyet için her şeyi denediğini anlatan Sumudica, "Başakşehir karşısında iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Ben buraya geldiğim zaman son sıralardaydık ve birkaç maç sonra 12'nci sıraya yükselmiştik. Yine yapabiliriz, çünkü üst sıralarla aramızda 1-2 puan var. Galibiyet serisini yakalarsak, yine aynı şekilde üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. ÇAĞDAŞ ATAN: RAKİBİMİZİ İYİ DURDURUP, GALİBİYETİ KAZANDIK Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen hafta aldıkları mağlubiyet nedeniyle Gaziantep maçını çok önemsediklerini ve hedefledikleri galibiyete ulaştıklarını söyledi. Gaziantep FK karşısında temkinli oyunu tercih ettiklerini ve rakiplerini durdurduklarını anlatan Çağdaş Atan, "Rakibimizi iyi durdurduk ve neredeyse hiç gol pozisyonu vermedik, yakaladığımız fırsatlarda da golleri attık. Galibiyetten dolayı mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri reaksiyon nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada oynamak kolay değil, zemin de çok iyi değildi. Oyun isteğini kıran bir zemin var ama oyuncularımız gerekeni yaparak rakibi mağlup ettik. Gaziantep'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi. Hedeflerinin ligde ilk 5-6 içerisinde yer almak olduğuna da değinen Atan, "Mazeret üretmeye çalışmıyorum ama buraya 6 önemli oyuncumuzdan yoksun geldik. Buna rağmen sahaya çıkan arkadaşlarımın oyunundan memnunum. Özgüvenli oynadık ve kaleciden başlayarak pas yapmaya çalıştık. Belki az şut çekmiş gibi gözüküyoruz ama kazanacak pozisyonları bularak golümüzü attık. Son dakikalarda iyi savaştık ve beşli savunmaya dönerek maçı kazanmayı bildik. Ligde ilk 6'da yer alıp, hatta ilk 5'te yer alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Çağdaş Atan'ın açıklamaları - Marius Sumudica'nın açıklamaları

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:10 facebook

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