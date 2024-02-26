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        Gaziantep'te, 'mercek' operasyonu: 1 tutuklama

        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin kaçakçılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği 'mercek' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, silah kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'mercek' adı verilen operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda; O.B., M.B., A.U., M.A.Y., A.G.ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 22 şarjör, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:05
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        Gaziantep'te, 'mercek' operasyonu: 1 tutuklama
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        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin kaçakçılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği ‘mercek’ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, silah kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘mercek’ adı verilen operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda; O.B., M.B., A.U., M.A.Y., A.G.ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 22 şarjör, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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