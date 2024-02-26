Gaziantep'te, 'mercek' operasyonu: 1 tutuklama GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin kaçakçılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği 'mercek' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, silah kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'mercek' adı verilen operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda; O.B., M.B., A.U., M.A.Y., A.G.ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 22 şarjör, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:05 facebook

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