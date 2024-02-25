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        Gaziantep'te kasapların kavgası: 2 yaralı

        GAZİANTEP'te, komşu kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, 'müşteri kapma' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:10
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        Gaziantep'te kasapların kavgası: 2 yaralı
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        GAZİANTEP’te, komşu kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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