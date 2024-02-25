Gaziantep'te kasapların kavgası: 2 yaralı GAZİANTEP'te, komşu kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, 'müşteri kapma' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:10 facebook

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