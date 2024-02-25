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        Gaziantep'teki okullarda geleneksel oyunlar yaşatılacak

        YUSUF ORAK - Gaziantep'teki okullarda teknoloji bağımlılığı ve obezitenin önüne geçmek amacıyla farklı yaş gruplarındaki öğretmen ve öğrenciler, "mendil kapmaca", "tombik", "kaleli yakan top" gibi geleneksel oyunları tekrar canlandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:06
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        Gaziantep'teki okullarda geleneksel oyunlar yaşatılacak
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        YUSUF ORAK - Gaziantep'teki okullarda teknoloji bağımlılığı ve obezitenin önüne geçmek amacıyla farklı yaş gruplarındaki öğretmen ve öğrenciler, "mendil kapmaca", "tombik", "kaleli yakan top" gibi geleneksel oyunları tekrar canlandıracak.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yaşasın Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında geleneksel oyunlar, ilk önce eğitmenler tarafından öğretmenlere öğretiliyor.

        Daha sonra öğretmenlerin öğrencilere aktaracağı geleneksel oyunların tüm okullarda uygulanması amaçlanıyor.

        Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yeniden canlandırılacağı proje kapsamında "mendil kapmaca", "tombik", "kaleli yakan top", "mergenci", "çemberli taş kağıt makas", "tabak kapmaca", "iple hulahop çekme", "meyve sepeti", "liderini bul", "resmi tamamla", "çarşaf oyunu" ve "hafıza oyunu" ile farklı kuşaklardaki öğretmen ve öğrenciler bir arada sosyalleşerek eğlenecek.

        Projenin son etabında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" yapılması hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, geleneksel oyunları tekrar öğretmen ve öğrencilerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Öğretmen ve öğrencilerin mutlu olduğunu aktaran Tepe, şöyle konuştu:

        "Geleneksel oyunlarımızın yaşatılması ve çocuklarımızın bundan faydalanması amacıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Gaziantep olarak üniversitemiz ve belediyemizle ortak bir çalışma alanı oluşturduk. Bu proje ile geleneksel oyunlarımızı çocuklarımıza anlatacak ve onlarla bu oyunları oynama imkanı bulacağız."

        Oyunları elden ele önce öğretmenlere daha sonra da öğrencilere öğretmeyi planladıklarını dile getiren Tepe, "Öğretmenlerimiz heyecanlı ve mutlu. Bizim de çocukluk ve gençlik dönemlerimizde oynadığımız oyunlar. Bu etkinliğin güzel yanları var. Hem spor yapıyorsunuz hem de moral, motivasyonunuz çok iyi oluyor." diye konuştu.

        Tepe, yaklaşık 100 oyunun oynatılmasını hedeflediklerini ifade ederek, oyunları daha sonra kitapçık haline getirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

        Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Alıncak da projenin kapsamlı olduğunu kaydetti.

        Alıncak, "570 sınıf ve öğretmenimize geleneksel çocuk oyunlarımız öğretiliyor. Öğretmenlerimiz bir formatör şeklinde eğitim alıyorlar. Daha sonra kendi gittikleri okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarına bu oyunları öğretecekler." ifadelerini kullandı.

        Eğitmen Saadet Demir ise çocukların gelişimlerini desteklemek ve oyunların gelecek nesillere aktarılması için projeyi uyguladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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