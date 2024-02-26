Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        U18 Atletizm Şampiyonasında, Furkan Kanlı Türkiye birincisi oldu

        Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcusu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 bin metre koşarak Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        U18 Atletizm Şampiyonasında, Furkan Kanlı Türkiye birincisi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporcusu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 bin metre koşarak Türkiye birincisi oldu.

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden toplam 832 sporcu mücadele etti.

        Yarışmalarda antrenör Emrah Ergül’ün çalıştırdığı genç sporcu Furkan Kanlı, kategorisinde Türkiye'nin birincisi oldu.

        Şampiyonada altın madalya kazanan Kanlı, müsabakalara yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat yolunda çalışmalarımıza adım adım ilerliyoruz." dedi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, derece yapan Kanlı'yı ve hocası Emrah Ergül'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kasapların kavgası: 2 yaralı
        Gaziantep'te kasapların kavgası: 2 yaralı
        Gaziantep FK, evinde 9 maçtır galip gelemiyor
        Gaziantep FK, evinde 9 maçtır galip gelemiyor
        Gaziantep'teki okullarda geleneksel oyunlar yaşatılacak
        Gaziantep'teki okullarda geleneksel oyunlar yaşatılacak
        Azez'de "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek
        Azez'de "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlenecek
        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından
        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından
        Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından
        Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından