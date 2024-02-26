U18 Atletizm Şampiyonasında, Furkan Kanlı Türkiye birincisi oldu

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporcusu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 bin metre koşarak Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden toplam 832 sporcu mücadele etti.

Yarışmalarda antrenör Emrah Ergül’ün çalıştırdığı genç sporcu Furkan Kanlı, kategorisinde Türkiye'nin birincisi oldu.

Şampiyonada altın madalya kazanan Kanlı, müsabakalara yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat yolunda çalışmalarımıza adım adım ilerliyoruz." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, derece yapan Kanlı'yı ve hocası Emrah Ergül'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.