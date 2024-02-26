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        Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile yola devam edecek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:44
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        Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile yola devam edecek
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

        Açıklamada şunlara yer verildi:

        "Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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