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        Gaziantep'te spor tesislerinin sayısı yükseltilecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki spor salonu sayısını yükselteceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:16
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        Gaziantep'te spor tesislerinin sayısı yükseltilecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki spor salonu sayısını yükselteceklerini belirtti.

        AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Şahin, yazılı açıklamasında, küçük yaştaki çocuklara yeteneklerini keşfederek spor eğitim vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Spor salonları ve tesislerin sporcuların madalya ve kupa kazanmalarında önemi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bu çalışmalarımızın meyvelerini her geçen gün almayı sürdürüyor, kupa ve madalya sayımızı artırıyoruz. Bu yüzden biz kentin birçok noktasına spor salonları inşa ediyoruz. Bunun temelinde çocukların erken yaşta yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni döneminde spor salonlarının sayılarını yükselteceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Spor sağlık demek. Bugün yaşam süresinin uzun olduğu ülkelere ve şehirlere baktığımızda sporun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bizim spor adı altında şehre kazandırdığımız tesis ve salonlar aynı zamanda sağlık bireylerin oluşmasının da önünü açıyor. Ayrıca engelli vatandaşların yararlanabileceği engelsiz spor salonu yapacağız. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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