Gaziantep'te terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığını belirledi.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde ikamet eden A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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