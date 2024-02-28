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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheliye para cezası

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:49
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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheliye para cezası
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde Y. T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

        İş yerine düzenlenen baskında ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı, Y. T'yi ise gözaltına aldı.

        Kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.

        Y. T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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