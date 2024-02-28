Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheliye para cezası

İş yerine düzenlenen baskında ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı, Y. T'yi ise gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde Y. T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

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