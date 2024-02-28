Kaymakam Soylu'dan Yörük kültürünü yaşatan aileye ziyaret

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye ilçesinde Yörük kültürünü yaşayan ve yaşatan aileye çadırda ziyarette bulundu.

Kaymakam Soylu, beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çolaklar Mahallesi’ndeki merada Yörük çadırı kurarak 300 koyunuyla kışlayan Veli Göğebakan ve ailesini ziyaret etti.

Aileyle sohbet eden ve meradaki kuzuları seven Soylu, Göğebakan ailesine teşekkür etti.​​​​​​​

Ziyaretçilere ayran ikram eden Göğebakan de ziyaretten dolayı memnuniyetini belirtti.