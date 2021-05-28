Oğuzeli MYO’dan afet ve deprem bilinci konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersi kapsamında Afet ve Deprem Bilinci Konferansı online olarak gerçekleştirildi.

Oğuzeli MYO Afet ve Deprem Bilinci Projesi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bilal Erdoğan’ın koordine ettiği, Gaziantep AFAD İl Müdürü Sinan Atakan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa; GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş, Yüksekokul akademik personelleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin yanı sıra Yüksekokulun diğer program öğrencileri ve vatandaşlar da katıldı.

“Afete hazırlıklı olmalıyız”

Gaziantep Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Sinan Atakan konuşmasında; AFAD Başkanlığı faaliyetleri, toplu göç hareketlerini, Gaziantep depremselliğini, Türkiye Afet Müdahale Planı1 ile Afet ve depremden korunma yolları hakkında bilgi verdi. Atakan, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olması sebebiyle topyekün, tüm halkımızın afete hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Gaziantep’in Depremselliği konusunda özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin birinci derece deprem bölgesi olması sebebiyle deprem tedbirlerinin buralarda hassasiyetle uygulanması gerektiğini ifade eden Atakan, binaların deprem yapı yönetmeliğine uygun yapılmasını, denetim ve kontrollerinin daha sıkı yapılmasını istedi.

“Tüm kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye hazırız”

Öğr. Gör. Bilal Erdoğan da GAÜN ile Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının 64 öğrencisiyle Afet ve Deprem Bilinci Projesini uygulamaya başladıklarını söyledi. Öğr. Gör. Erdoğan, “Bu kapsamda broşür hazırlayarak öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İsteyen tüm kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye hazırız. Deprem kuşağında olan ülkemizde depremden kaçış mümkün değil. Depremi önleyemeyeceğimize göre, sağlam yere sağlam binalar yapıldığı takdirde korkulacak bir şey yok” diye konuştu.

Online konferansın sonunda, Oğuzeli MYO Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin; Proje koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Erdoğan’a, Gaziantep AFAD İl Müdürü Sinan Atakan’a ve öğrencilere teşekkür ederek, deprem gerçeğinin daima unutulmaması gerektiğini kaydetti.

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