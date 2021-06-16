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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angelo Sagal Gaziantep'te

İHA

Angelo Sagal Gaziantep'te

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal'ı kadrosuna kattı.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer çalışmaları kapsamında bir süredir son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile görüşen Gaziantep FK, transferde mutlu sona ulaştı. Gaziantep ekibi, Sagal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Angelo Sagal, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı’nın da katıldığı imza töreniyle birlikte, kendisini 2+1 yıllık kırmızısiyahlı armamıza bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı. Angelo Sagal’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Angelo Sagal kimdir
18 Nisan 1993 yılında Şili’nin Talca şehrinde dünyaya gelen Sagal, futbola ülkesi takımlarından Rangers Talca’da başladı. 2017 yılında Meksika Ligi takımlarından Pachuca’ya transfer olan hücum oyuncusu, daha sonra ise sırasıyla FC Juarez ve Denizlispor formalarını giydi. Yüksek hızı, çalım yeteneği ve driplingleriyle dikkat çeken Sagal, 18 kez de Şili Milli Takımı formasını giyerken iki kez de gol sevinci yaşadı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen ve sol ayağını oldukça etkili kullanan Sagal, bu sezon Denizlispor ile 35 resmi müsabakada forma giyerken 1 gol 5 asist yaptı. Kariyerinde 220 resmi müsabakaya çıkan Sagal, toplam 32 gol atıp 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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