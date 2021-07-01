GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı Teymur: “Eşi benzeri olmayan bir süreçten geçtik” Yıldırım: “Sarılması gereken yaralarımız var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı Teymur: “Eşi benzeri olmayan bir süreçten geçtik” Yıldırım: “Sarılması gereken yaralarımız var”

İHA

GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı Teymur: “Eşi benzeri olmayan bir süreçten geçtik” Yıldırım: “Sarılması gereken yaralarımız var”

Covid19 pandemisi sebebiyle meclis toplantılarını uzun bir süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO), normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte haziran ayı olağan meclis toplantısını fiziki ortamda gerçekleştirdi.
Gaziantep ticaretinin kılcal damarlarını oluşturan yaklaşık 30 bin GTO üyesini temsil eden Meclis üyelerinin uzun bir süre sonra bir araya geldiği toplantı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 14 meclis toplantısını online olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden ve eşi benzeri olmayan bir süreçten geçtiklerini söyleyen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Yakınlarımız hastalandı, bazılarını da maalesef kaybettik. Çok şükür ki aşılanmanın hızlanmasıyla vaka sayıları da vefat sayıları da kontrol altına alınmaya başladı. Ama her ne olursa olsun tedbirleri yine de elden bırakmamak lazım. Yakınlarımızı aşı olmaya teşvik etmeli, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkıca uymalıyız. Tamamen normal düzenimize dönmek bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün olacak” şeklinde konuştu.
Gaziantep Ticaret Odasının haziran ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, normalleşme sürecinin hız kazandığını belirterek, “1 Temmuz itibarıyla kısıtlamalar neredeyse tamamen kalkıyor. Umut ediyoruz ki başlayacak yeni dönem bizi salgın ile mücadelede ileriye taşır. Ekonomik olarak da kayıpları telafi etmemize, yaraları sarmamıza imkan sağlar. Büyüme ve ihracat rakamlarımız iyi olsa da çözülmesi gereken sorunlar, sarılması gereken yaralarımız var” dedi.
“1 kilo akıllı telefon için neredeyse 630 kilo halı satmamız gerekiyor”
Konuşmasında Gaziantep ihracatıyla ilgili önemli noktalara da değinen Başkan Yıldırım, “İlk çeyrekte 2 milyar 287 milyon 656 bin dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 8,77’sini gerçekleştiren kentimizin ülke ekonomisine olan katkısı çok büyük. Fakat önemli olan sürdürülebilir bir ihracat performansı olması ve katma değerli ihracata odaklanmamız. Bu bağlamda ben ihracatımızı bir de nicelikten öte nitelik olarak da değerlendirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep’in güçlü olduğu sektörlerin kg fiyatlarını değerlendiren Yıldırım,
“Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracatın kg değeri 10 dolar üzerinde. Deri ayakkabı 7,13 dolar, Antep fıstığı 10,96 dolar ve dünyada ihracat şampiyonu olduğumuz, dünya halı modasını belirlediğimiz makine halısında ise 2,95 dolar. Hindistan halıyı 10,2 dolardan, ABD 9,6 dolardan satıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında biraz yükseltmişiz 3,19 dolara çıkarmışız. Ama biz 1 kg. bilgisayarı 600 dolardan, akıllı telefonların kilosunu 23 bin dolardan ithal ediyoruz. Bu da 1 kilo akıllı telefon için neredeyse 630 kilo halı satmamız gerektiği anlamına geliyor. Kişi başına düşen geliri artırmak istiyorsak, dünya ticaretinden daha fazla pay almak istiyorsak, küresel dalgalanmalardan etkilenmek istemiyorsak yüksek teknoloji üretip ihracat kg fiyatını artırmak durumundayız. Bunu başarabilmek için de eğitimden, hukuka kadar kapsamlı bir yapısal reforma ihtiyacımız var. İşletmelerimizin ArGe yatırımı yapabilmeleri için uygun yatırım iklimi hazırlanmalı, destek verilmeli. Bizim gibi meslek örgütleri de üyelerinin farkındalığını artırmalı, projeler geliştirmeli. Bu noktada GETHAM’ın özel bir merkez olduğunun bir kez daha altını çizmek isterim” ifadelerine yer verdi.
“Mutsuz ve güvensiz bir nesil için para kazanmak istemiyorum”
Meclis toplantısında yaptığı konuşmada çocuk istismarına da değinen Başkan Yıldırım, “Gençlerimizin önüne yeni fırsatlar sunabilelim, umutlarını yeşertelim ki ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine birlikte taşıyalım. Ama her şeyden önce çocuklarımızı korumayı başaralım. Çocuklarımızı her türlü istismardan korumak hepimizin boynunun borcu! Ülke gündemindeki istismar olaylarına çocuklarımız ve tüm evlatlarımız için duyarsız kalamayız. Türk ceza kanunu bu konuda en ağır cezaları vermeli. Biz de meclis olarak bu konuda sessiz kalamayız. İşimiz ticaret ama mutsuz ve güvensiz bir nesil için para kazanmak istemiyorum ben” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Vatan' operasyonunda gözaltı 270 oldu; 55 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 'Vatan' operasyonunda gözaltı 270 oldu; 55 şüpheli ...
Vatan Operasyonu'nda gözaltı sayısı 270’e yükseldi Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri sona eren 55'i adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vatan Operasyonu'nda gözaltı sayısı 270’e ...
Yılanlar, 'süt banyosu' ile deri değiştiriyor
YEREL HABERLER Yılanlar, 'süt banyosu' ile deri değiştiriyor
Şehitkamil’de liseler arası bilgi yarışması düzenlendi Finale kalan 4 lise birinci olmak için kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER Şehitkamil’de liseler arası bilgi yarışması ...
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
YEREL HABERLER 300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada ...
Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye ...
Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü Hastane yönetimi: 45 hasta başka hastaneye sevk edildi Özel hastanede korkutan yangın
YEREL HABERLER Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden ...
Gaziantep’te kamyon yön levhasına çarptı:1 ölü Yön levhasına çarpan kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kamyon yön levhasına çarptı:1 ölü Yön ...
Şahinbey Belediyesi'nden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden gerçeği aratmayan deprem ...
Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
YEREL HABERLER Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
YEREL HABERLER Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi’nin 1’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi’nin ...
GAÜN Hukuk Fakültesi’nde kurum içi eğitim
YEREL HABERLER GAÜN Hukuk Fakültesi’nde kurum içi eğitim
Başkan Fadıloğlu, ANESİAD üyelerini bilgilendirdi Yapımı tamamlanmış ve devam eden projeler incelendi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, ANESİAD üyelerini ...
Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
YEREL HABERLER Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik ...
Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonunda 253 gözaltı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordine ettiği ‘Vatan’ operasyonunda 2 bin 124 polis görev alıyor Gaziantep Valisi Davut Gül: “311 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 253 kişi gözaltına alındı”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonunda 253 ...
Alışveriş merkezinin terasında intihar girişimi İntihar girişiminde bulunan genç kadını AVM’nin güvenlik müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinin terasında intihar ...
GTB Akademi “Kurum kültürü eğitimi” düzenledi
YEREL HABERLER GTB Akademi “Kurum kültürü eğitimi” düzenledi
Vali Gül Araban’da çocuk kitap kafe açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Gül Araban’da çocuk kitap kafe açılışını yaptı
Kayıt dışı çalışmaya geçit yok Uluslararası iş gücü değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayıt dışı çalışmaya geçit yok Uluslararası iş gücü ...
Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmanın perde arkası Türkiye-Katar anlaşmasında Yunanistan ve Fransa'ya büyük şok Yunanistan o uçakları aldığına pişman olacak
YEREL HABERLER Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki ...
HKÜ, geleceğin en donanımlı makine mühendislerini yetiştirecek
YEREL HABERLER HKÜ, geleceğin en donanımlı makine mühendislerini ...
GAİB yaz dönemi eğitim takvimi belli oldu
YEREL HABERLER GAİB yaz dönemi eğitim takvimi belli oldu
Gazi şehirliler şehrin akıllı kimliğine projeleriyle güç katacak Dereceye girenler laptop, tablet ve akıllı saatle ödüllendirilecek
YEREL HABERLER Gazi şehirliler şehrin akıllı kimliğine projeleriyle ...