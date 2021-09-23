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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazikültür çalışmaları Milli Mücadele’nin 100. Yıl dönümünde tanıtılacak

İHA

Gazikültür çalışmaları Milli Mücadele’nin 100. Yıl dönümünde tanıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş’nin faaliyetleri ve kültür sanat çalışmaları, milli Mücadelenin 100. Yıl dönümünde gerçekleştirilecek etkinliklerle tanıtılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları, Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver’in teklifleri ve Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın koordinasyonunda hazırlanan tanıtım gecesinde Gazikültür A.Ş.’nin Gaziantep’in destansı mücadelesinin yüzüncü yılında gerçekleştirdiği yayıncılık faaliyetleri ile kültür sanat çalışmaları yer alacak. Gaziantep Sanatk Merkezi olarak bilinen Eski Adliye Binası’nda yapılacak tanıtım programı saat 19:30’da başlayacak. Yayımlanan eserlerden oluşan serginin yer alacağı program, şiir dinletisinin ardından gerçekleştirilecek kokteyl ile tamamlanacak.
Gazikültür A.Ş
Gazikültür A.Ş. kurulduğu 2016 yılından bu yanaGaziantep kent kültürünün, tarihinin, coğrafyasının, turizmi ve mutfağının tüm yönleriyle tanıtılması adına toplamda 43 kitap yayımladı. Gazikültür A.Ş., Gaziantep’in kent hafızasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2019 Aralık ayından beri Kübbiye dergisini yayına hazırlıyor. 5 sayı çıkarılan Kübbiye dergisinde, Mehmet Bedri İncetahtacı, Mehmet Tekerlek, Adil Özberk, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu konuları işlendi.
Çocukların Gaziantep’i ve değerlerini daha yakından tanıması için hazırlanan Gaziçocuk Dergisi de 10 sayı olarak yayımlandı. Aylık olarak, o ay Antep Savunması’nda hangi olaylar yaşanmışsa onları sayfalarına taşıyan ve toplamda 9 sayı yayımlanan Ayıntab Haberleri de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazikültür A.Ş. ortak yayınıdır.
Gaziantepli sanatçı ve edebiyatçıların Türk sanatına ve kültürüne katkılarını ortaya koymak adına yılda bir defa yayımlanan GSE (Gaziantep Sanat Edebiyat) dergisi de Gazikültür A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır. Gaziantep’in kültür sanat çalışmaları kapsamında Gaziantep İkindi Söyleşileri programı başlatıldı. Ali Ayçil, Abdullah Harmancı, Zeynep Arkan gibi Türkiye’nin önemli şair ve yazarlarının konuk edildiği programda Gaziantepli edebiyatseverler sevdikleri edebiyatçılarla tanışma ve sohbet etme fırsatı yakaladılar. Programın çekimleri sosyal medyada yayımlanıyor.
Ayrıca 2021 yılında başlatılan Gaziantep Edebiyat Mahfili projesinde Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği şiir, öykü, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ulusal edebiyat dergilerine hazırlamak için atölye çalışmaları yürütülüyor. Gazikültür A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini yürüten Kübbiye Atölyesi’nde ise Gaziantep’in tescilli kutnu kumaşıyla hazırlanan hediyelik eşya ve aksesuarlar sayesinde kutnu kumaşının kullanım alanı her geçen gün genişliyor ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında yoğun talep görüyor.
Kurulduğu günden bu yana görsel ve işitsel mecralarda da Gaziantep tarihi ve kültürüne dair içerik üreten Gazikültür A.Ş. Yeşil Altın: Antep Fıstığı, 2 Gazi’nin 36 Saati, Antep Direnişinin Kıvılcımı: Şehitkâmil, Antep’in Direnişi: Bir Şehrin Filmi, Kuşatma Belgeseli, Yaşayan İnsan Hazineleri (Mehmet Tekerlek, Tenekeci Mehmet, Abdurrahman SerdarAhmet Hamdi Serdar), Fırat’ın İncisi: Rumkaleolmak üzere toplamda 6 belgeseli yayına hazırladı. Ayrıca Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu anısınaAzap Osman, Antep Savunmasında Türk Kadını, İstiklal Marşı, Ben Antepliyim Şahin’im Ağam gibi kısa filmlerin çekimine katkı sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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