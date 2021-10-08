Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (2)



CUMA HUTBESİNİ GAZİANTEP ULU CAMİİ'NDE OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını Gaziantep Ulu Camii´nde kıldırdı. Cuma hutbesini okuyan Erbaş, dünyanın, ahiretin tarlası olduğunu söyleyerek, "Ahiret ise kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir" dedi.

Ahirete imanın, hayattaki tutum ve davranışlara anlam kattığını kaydeden Erbaş, "Ahiret, canlıcansız bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir, bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, daima Allah'a tevekkül eder. Amel defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükafatını göreceğimiz gibi her günahımızın da hesabını vereceğiz" diye konuştu.

Ali Erbaş, hutbenin ardından dua etti, cuma namazını kıldırdı.Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-10-08 14:03:54



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