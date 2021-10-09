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Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın yakıt deposuna gizlenen 87 kilogram eroin ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-09 09:50:12



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