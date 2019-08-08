Mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesi de içli köfte ve yuvalama yapılmaya başlandı.

AA'nın haberine göre yemekleriyle dünyanın sayılı mutfaklarının yer aldığı "Yaratıcı Şehirler Ağı"ndaki Gaziantep'te yöresel lezzetlerde artık sunum dönemi de başladı.

Diğer bütün mahalli tatlarda olduğu gibi içli köfte ve yuvalama için de özüne uygun yeni sunumlar hazırlamaya başlayan Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezinin (MSM) Mutfaklar Şefi Yardımcısı Cuma Kaplan, yaptığı açıklamada, şehrin yemeklerinin esasında çok süslenmeden sunulduğuna değindi.

Kaplan, "Dünyada yemek sunumları ön planda. Biz bunu Gaziantep yemeklerinin özünü, özelliğini bozmadan, Gaziantep'e özgü dekorlarla yakıştırıp sunuyoruz. Çok aşırı bir süsleme yok ama biz bunu tabaklarımızda, sunumlarımızla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAM LEZZETLERİ

Cuma Kaplan, Gaziantep'te bayram yemeklerinde geleneksel olarak yuvalama ve içli köfteye ağırlık verildiğini söyledi.

İçli köftenin hamuruna da içine de et konulduğunu belirten Kaplan, "Bundan dolayı Kurban Bayramı'nda içli köfteye rağbet gösteriliyor. Biz de Mutfak Sanatları Merkezi olarak bayramda gelecek konuklarımız için yuvalama ve içli köfte yaptık" dedi.

Yuvalamanın hamurunun da pirinç unu ve çiğ köftelik etin yoğrulmasıyla yapıldığını kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:

"Yuvalama bayramlarda imece usulü yapılır. Bayram günlerinde, evlerdeki konuklara olduğu gibi restoranlarımıza gelecek misafirlerimize de ikram edilir. İçli köftede ise simit de denen ince bulgur ile eti buluşturduk. Ardından iç harcı için eti kavurduk. Yağda kızartılan içli köfte yaptık. Bunlar protein bakımından yüksek olan yemeklerimiz."

İçli köftenin iç harcına soğan, zırhla kıymalanmış kuzu eti ile badem, fıstık, ceviz ve baharat girdiğini aktaran Kaplan, "Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber var. Bunları hafifletmek amacıyla ve lezzet vermek üzere kuruyemiş kullanılıyor. Asırlardan bu yana yapılan bir ata yemeğimiz. Haşlaması da yapılır" dedi.

İçli köfteye eskiden beri kuruyemiş konduğunu dile getiren Cuma Kaplan, ceviz, badem ve fıstığın yöreye göre değişse de tercih edildiğini kaydetti.

Yuvalamanın da Gaziantep mutfağının ana yemeği olduğuna işaret eden Kaplan, "Yuvalama, Gaziantep'te bayram sabahları yenen özel bir yemeğimiz. Özel bir yemek olduğu için özel günlerde yapılır. Yoğurtla yapılan yuvalama, mideyi yormaması bakımından hafif bir yemek olduğu için bayram sabahlarında yeniyor" diye konuştu.

MSM'de mevsiminde yapılan yöresel lezzetleri sunduklarını aktaran Kaplan, bayram haftasında da birçok kebap ve yemek çeşidinin yanı sıra yuvalama ve içli köfteyi de hazırlayacaklarını ifade etti.