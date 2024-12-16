Gaziantep'te 79 kilometrelik bisiklet yolu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeşil ulaşım için önemli bir araç olan bisikletin yaygınlaştırılması amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında şehir içinde güvenli sürüşü sağlamak için bisiklet yolu ağını geliştirmeye devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması, şehir merkezinde rahat, güvenli ve konforlu kullanımı amacıyla 79 kilometrelik bisiklet yolu yapımını tamamladı.

Tamamlanan bisiklet yolları, şehir merkezinde okul ve konut gibi alanlara ulaşım için önemli bir alternatif olarak öne çıkarken, parklarda ve trafik hatlarında güvenli sürüş imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, düzensiz bisiklet ve scooter parklarının olumsuzluklara neden olmaması için 40 noktaya bisiklet park yerini de hizmete aldı. Ayrıca bilinçli bisiklet kullanımı için 74 bin 355 kişiye eğitim verildi. Bisiklet yoluna konulan 2 bisiklet sayacı ile de kullanım verileri toplanıyor.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve çeşitli meslek gruplarına bisiklet hediye etti. Ayrıca kurulan GaziBis sistemi ile 7 farklı istasyonda 107 paylaşımlı bisiklet hizmete sunuldu.