Gaziantep'te zabıtayı tehdit ettiler

Gaziantep'te zabıta memurlarına karşı koyan ve tehdit eden 2 kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde 4-5 Ağustos'taki denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'nün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatıldı.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin halkın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

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Bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarına yönelik yapılan engelleme ve tehditlerin kendilerini yollarından döndürmeyeceğini aktaran Tahmazoğlu, "Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.