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Haberler Magazin 'Gecenin Ucunda' dizisinin setine bıçaklı palalı saldırı - Magazin haberleri
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Dizi setine bıçaklı palalı saldırı

Kartal'da 'Gecenin Ucunda' dizisinin çekim hazırlıkları esnasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ile seti basan gençler ellerindeki bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

'Gecenin Ucunda' dizisinin setine bıçaklı palalı saldırı - Magazin haberleri
İHA

Olay, dün öğlen saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal’da 'Gecenin Ucunda' dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

BIÇAKLARLA VE PALALARLA SALDIRDILAR

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, “Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Gençler bıçak ve pala ile gelmişti. Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler” diye konuştu.

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