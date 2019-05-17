Gelin Evi'nde haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali sona erdi. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evin'de Gelinler tarafından rakiplerine gösteriliyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelin, final günü 5 tam altın ve 5 bilezik kazanmak için kıyasıya yarışıyor. İşte Gelin Evi 17 Mayıs haftanın finali bölümünde yaşananlar...

GELİN EVİ PUAN DURUMU

Gülşah:

Nurdan:

Seda:

Burcu:

Ebru:

Gelin Evi haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda