Gelin Evi'nde haftanın birincisinin belirleneceği haftanı finali başladı. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde! Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelin, final günü 5 tam altın ve 5 bileziki kazanmak için kıyasıya yarışıyor. İşte Gelin Evi 22 Mart haftanın finali bölümünde yaşananlar...

GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelin Evi'nde haftanın birincisi, Sibel Gelin'in evinde verilecek son puanların ardından belli olacak. Gelin Evi haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 1,5 yıllık evli, 25 yaşında, diş hekimi asistanı Sibel Gelin’in evine konuk olunuyor. Sibel Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!