Gelin Evi'nde haftanın finali heyecanı başladı. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evin'de Gelinler tarafından rakiplerine gösteriliyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelin, final günü 5 tam altın ve 5 bilezik kazanmak için kıyasıya yarışıyor. İşte Gelin Evi 19 Nisan haftanın finali bölümünde yaşananlar...

GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 19 NİSAN

Gelin Evi'nde haftanın birincisi henüz belli olmadı.

ANKARA GELİNLERİNDEN KAZANAN KİM OLACAK?

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde!

Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 2 yıllık evli, 22 yaşında, öğrenci Afife Gelin’in evine konuk olunuyor. Afife Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 5 Tam Altın ve 5 Bilezik’i kazanmak için kıyasıya yarışacaklar.

“Gelin Evi” 19 Nisan Cuma günü saat 13.00’te yeni bölümüyle Show TV’de!