Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gelinim Mutfakta 16 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Aralık yemeği nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'te Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Gelinim Mutfakta 16 aralık birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta 16 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Aralık yemeği nedir?

Gelinim Mutfakta 16 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Aralık yemeği nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfakta yemek yapıyor, kaynanalar yapılan yemeklerin tadına bakıp puan veriyor. Gelinim Mutfakta takipçileri 16 aralık birincisini merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Aralık yemeği nedir?

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'nın 16 Aralık 2020'de yayınlanan 598. bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Hülya Özdemir-Seher Özdemir çiftleri "Hamsili Pilav" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi 21 puanla Aysun oldu. Diğer yarışmacıların puan durumları şöyle:

İlayda:17
Gizem:16
Hülya:9

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONMenajerimi Ara 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONÇöpçüler Kralı oyuncuları kimler?
Doya Doya Moda 16 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 16 Aralık puan durumu ne?
TELEVİZYONDoya Doya Moda 16 Aralık birincisi ve puan durumu
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir?
TELEVİZYONHababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?
Maria ile Mustafa neden final yapıyor? Maria ile Mustafa dizisi bitiyor mu?
TELEVİZYONMaria ile Mustafa neden final yapıyor?
Gökdelen filmi oyuncuları kimler? Gökdelen filmi konusu nedir?
TELEVİZYONGökdelen filmi oyuncuları kimler?
Baraj 18. bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONBaraj son bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 176. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONEDHO 176. bölümde neler oldu?
Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 29. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONHekimoğlu 29. bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 14. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X