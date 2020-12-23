Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfakta yemek yapıyor, kaynanalar yapılan yemeklerin tadına bakıp puan veriyor. Gelinim Mutfakta takipçileri 22 Aralık birincisini merak ediyor. Gelinim Mutfakta 22 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Aralık yemeği nedir?

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'nın 22 Aralık 2020'de yayınlanan 602. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Özlem Demir-Elmas Düşmez çiftleri "Loznik" için yarıştılar!

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü çeyrek altının sahibi Gizem oldu. Diğer yarışmacıların puan durumları şöyle:

İlayda:17

Aysun:19

Özlem:9

Gizem: 19