Kanal D’nin sevilen lezzet ve rekabet programı Gelinim Mutfakta, bugün 1-5 Haziran haftasının heyecan dolu final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen gelinler ve puanlarını veren kayınvalideler için kader anı geldi. En düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda ederken, haftanın zirvesindeki isim büyük altın ödülünün sahibi oldu. Peki, 5 Haziran 2026’da kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta hafta finaliyle ilgili tüm detaylar…