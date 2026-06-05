Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 5 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?
Kanal D'nin sevilen Gelinim Mutfakta programında 1-5 Haziran haftasının final heyecanı yaşanıyor. 15 altın bilezik, yarım altın ve Ajda bileziği için yarışmacılar son puanlarını beklerken, izleyiciler haftanın kazananını ve yarışmaya veda edecek ismi merak ediyor. Peki, 5 Haziran 2026 günü kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın 5 Haziran puan durumu ve hafta finaline dair tüm gelişmeler…
Kanal D’nin sevilen lezzet ve rekabet programı Gelinim Mutfakta, bugün 1-5 Haziran haftasının heyecan dolu final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen gelinler ve puanlarını veren kayınvalideler için kader anı geldi. En düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda ederken, haftanın zirvesindeki isim büyük altın ödülünün sahibi oldu. Peki, 5 Haziran 2026’da kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta hafta finaliyle ilgili tüm detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 5 Haziran 2026 hafta finalinde, en yüksek puanı alan Tuğba 15 altın bileziğin sahibi oldu.
Kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak yarım altının sahibi olan gelin ise Cemile oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 1-5 Haziran haftasının sonunda yarışmaya veda eden isim Nazlıcan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
1-5 Haziran haftalık puan durumu:
Tuğba: 65
Hatice: 63
Cemile: 47
Nazlıcan: 46
5 Haziran Cuma puan durumu:
Cemile 19
Hatice: 18
Tuğba: 11
Nazlıcan: 5