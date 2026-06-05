Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 5 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci olan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 5 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

        Kanal D'nin sevilen Gelinim Mutfakta programında 1-5 Haziran haftasının final heyecanı yaşanıyor. 15 altın bilezik, yarım altın ve Ajda bileziği için yarışmacılar son puanlarını beklerken, izleyiciler haftanın kazananını ve yarışmaya veda edecek ismi merak ediyor. Peki, 5 Haziran 2026 günü kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın 5 Haziran puan durumu ve hafta finaline dair tüm gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanal D’nin sevilen lezzet ve rekabet programı Gelinim Mutfakta, bugün 1-5 Haziran haftasının heyecan dolu final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen gelinler ve puanlarını veren kayınvalideler için kader anı geldi. En düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda ederken, haftanın zirvesindeki isim büyük altın ödülünün sahibi oldu. Peki, 5 Haziran 2026’da kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta hafta finaliyle ilgili tüm detaylar…

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta 5 Haziran 2026 hafta finalinde, en yüksek puanı alan Tuğba 15 altın bileziğin sahibi oldu.

        Kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak yarım altının sahibi olan gelin ise Cemile oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da 1-5 Haziran haftasının sonunda yarışmaya veda eden isim Nazlıcan oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        1-5 Haziran haftalık puan durumu:

        Tuğba: 65

        Hatice: 63

        Cemile: 47

        Nazlıcan: 46

        5 Haziran Cuma puan durumu:

        Cemile 19

        Hatice: 18

        Tuğba: 11

        Nazlıcan: 5

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta Amazon manzarası

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında akan Kelkit Çayı havzasında akarsuların oluşturduğu ve iki farklı rengin yer aldığı görüntü, Brezilya'daki ünlü Amazon Nehri'nin 'suların buluşması' manzarasını hatırlattı.(DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu