Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 518. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ELİF'E GELEN ÇİÇEK SİNİRLENDİRDİ

Gelinim Mutfakta'da bugün, Elif'e 3. kez üst üste gelen çiçek sinirlendirdi.

Diğer yarışmacıların da Elif'in değiştiğini söylemesi gerilimini arttırdı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 6 MAYIS ÇARŞAMBA

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Elif oldu.

Günün üçüncüsü 11 puanla Hatice oldu.

Günün ikincisi 12 puanla Betül oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 16 puanla Neslihan oldu.

Neslihan bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.