Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelin ve kaynanalar arasındaki gerilim damga vuruyor. İşte Gelinim Mutfakta 14 Aralık 195. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Tuğçe Hanım, kendisine "Teyze" diye hitap eden Elif'e sert çıkıyor! Ziyafet Hanım, Cansu'nun mutfağı sürekli denetlemesine öfkeleniyor! Hafta finalinde yarışmaya kim veda edecek? Kim birinci olarak 5 altın bileziğin sahibi olacak?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin ile kayınvalide belli olur olamaz, detaylar haberimizde olacak.

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