Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelin ve kaynanalar arasındaki gerilim damga vuruyor. Fatih Ürek gerginliğe tepkisiz kalamıyor ve Cansu'yu uyarıyor. İşte Gelinim Mutfakta 28 Aralık 205. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde oldukça gergin anlar yaşanıyor.

Gelinlerden Rümeysa ve Yağnur ile kayınvalidelerden Ziyafet Hanım ve Sevgül Hanım arasında büyük kriz yaşanıyor. Elif neden ağlayarak gitmek istediğini söylüyor? Fatih Ürek olaylar karşısında sakin kalamıyor ve Cansu'yu hangi konuda uyarıyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalidesi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

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