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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? 3 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Soruları yarışma programı severleri tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde rekabet ve gerilim her hafta artıyor. İşte 3 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali ve son bölümünde yaşananlar...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanacak haftanın finalinde belli olacak. İşte 3 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Goncanur mu, Burçin mi, Aydan mı, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

 

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Goncanur,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 10 puanla Burçin,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 12 puanla Aydan ve Elif oldu. Kura çekilişinin ardından çeyrek altının sahibi Elif oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 39 puanla Burçin ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin 51 puanla Goncanur oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 62 puanla Aydan oldu. Elif ise 52 puanda kaldı.

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